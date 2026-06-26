Власти Сургута пообещали устранить проблему с лужей на улице Кукуевицкого к 2028-2029 годам

Отремонтированный в 2025 году проезд возле дома №20 на улице Кукуевицкого в Сургуте вновь затопило после дождя. Несмотря на проведенные работы, вода по-прежнему скапливается на участке, из-за чего пешеходам приходится обходить лужу по проезжей части. Об этом рассказала местная жительница Юлия Б.

«Возле Кукуевицкого, 20 после дождей на проезде всегда была лужа, которую обойти можно было только по дороге. Отвечали, что устранить это можно только при ремонте проезда. В прошлом году отремонтировали. На днях был дождь, и вода также стоит», – написала она в комментариях под постом главы города Максима Слепова во ВКонтакте.

В администрации пояснили, что часть проезда возле дома №20 по улице Кукуевицкого отремонтировала управляющая компания.

«Слив воды вывели в колодец, однако данный колодец не попадает в коллектор ливневой канализации», ‒ указали представители мэрии.

Подключить колодец к ливневой канализации планируют во время капитального ремонта дороги. По предварительным данным, эти работы выполнят в 2028-2029 годах.