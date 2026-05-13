С 1 мая на маршруты Сургута вышли 25 новых автобусов большого класса. Они уже работают на самых загруженных маршрутах города ‒ №18, 45, 47, 61, а также частично на маршруте №68, где жители жаловались на переполненный транспорт. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал начальник отдела эксплуатации АО «СПОПАТ» Александр Мартынов.

Новые автобусы закупили для АО «СПОПАТ» при поддержке правительства Югры и губернатора округа Руслана Кухарука. На обновление автопарка направили 437,5 миллиона рублей: 350 миллионов выделил округ, еще 87,5 миллиона ‒ городской бюджет.

Обновление автопарка уже помогло сократить количество поломок и утренних сходов транспорта с линии, а также уменьшить число жалоб от пассажиров, отметил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации Сургута Рустам Гильманов:

«Автобусы большого класса заменяют основные маршруты, где у нас самый большой пассажиропоток. С учетом новых автобусов количество сходов, по крайней мере в утренние часы, стало гораздо меньше. Вообще автобусы нужно обновлять планомерно, из года в год. Если массово закупить технику одного года выпуска, то через пять-семь лет она одновременно начнет массово выходить из строя. Поэтому частичное ежегодное обновление парка ‒ это оптимальный вариант для транспортного предприятия».

Сейчас в будние дни на линии в Сургуте ежедневно работают 195 автобусов. Из них 106 принадлежат СПОПАТ, остальные обслуживают частные перевозчики.

Новые автобусы ‒ газовые, большого класса, вместимостью до 92 человек. Их выпустил «НЕФАЗ» ‒ подразделение КАМАЗа. По просьбе сургутских перевозчиков производитель доработал часть систем после эксплуатации прошлых партий техники.

«Завод-изготовитель доработал некоторые моменты, которые нас не устраивали в прошлом году. В частности, улучшили систему отопления: поставили дополнительный отопитель и дополнительный циркуляционный насос, чтобы быстрее прогонять жидкость через систему. Также установили дополнительное оборудование для улучшения работы кондиционирования», ‒ рассказал Александр Мартынов.

При этом количество автобусов на маршрутах по расписанию не увеличилось ‒ новые машины постепенно заменят старую технику 2012-2015 годов выпуска, которую планируют выводить из эксплуатации.

По словам представителей СПОПАТ, первые отзывы от жителей уже поступают ‒ особенно довольны пассажиры 18 маршрута, где начали работать новые автобусы.

На этом обновление автопарка не закончится ‒ закупку еще 25 автобусов уже планируют на 2027 год, средства на продолжение программы предусмотрены и в 2028 году.