В Сургуте на маршруты вскоре выйдут 25 новых автобусов большой вместимости

В Сургуте продолжается планомерное обновление городского пассажирского автопарка. Основной перевозчик города — компания «СПОПАТ» — снимет с маршрутов около десяти старых автобусов, а на замену им выпустит 25 новых машин, поступивших с нефтекамского завода «Нефаз». На линии новый транспорт должен выйти после оформления документов — ориентировочно в конце апреля-начале мая.

Обновление стало возможным благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука. Помимо окружных средств, на закупку были выделены и средства бюджета города Сургута. Власти рассчитывают, что новые машины помогут сделать работу общественного транспорта надежнее, а для пассажиров поездки станут комфортнее. Речь идет о полунизкопольных автобусах большого класса марки «НЕФАЗ», работающих на газомоторном топливе. У такой техники сразу несколько преимуществ: она экономичнее в эксплуатации, экологичнее дизельных аналогов и лучше отвечает современным требованиям к городским перевозкам.

Для сургутских условий новые автобусы доработали отдельно: установили дополнительные конвекторы системы отопления. Как пояснил генеральный директор АО «СПОПАТ» Сергей Цветков, эти решения заложили в техническое задание после обсуждения с поставщиками. Кроме того, в салонах предусмотрены двойные стеклопакеты, сплит-система, информационные экраны, камеры видеонаблюдения. Также в автобусах установлены циркуляционные насосы, которые должны распределять тепло не только снизу, но и сверху. Все это особенно важно для северной эксплуатации, когда в морозы нагрузка на транспорт возрастает, а любая техническая недоработка быстро сказывается на комфорте пассажиров.

Машины уже оформлены в едином стиле городского общественного транспорта. По данным перевозчика, из 25 автобусов в гараж предприятия сначала поступили 20, сейчас в Сургуте находится вся партия. Первыми новые машины направят на 47-й маршрут, где обновление уже идет, и на 18-й — именно по нему было особенно много жалоб на старый подвижной состав. Ранее закупленные автобусы уже полностью работают на 45-м маршруте, а на 47-м замена проведена наполовину.

«В Сургуте обновили уже треть городского пассажирского автопарка. Технику покупаем на газомоторном топливе. Все 25 новых автобусов уже в Сургуте. Накануне из Нефтекамска приехала последняя партия, – отметил глава Сургута Максим Слепов. –Новые низкопольные автобусы большого класса марки «НЕФАЗ», с учетом пожеланий сургутян, оборудовали двойным остеклением, салон дополнили конвектором системы отопления на средней площадке. Внутри разместили экраны, камеры видеонаблюдения и валидаторы. На линию новые автобусы выйдут после оформления необходимых документов. Распределять по маршрутам будем, исходя из технического состояния действующих на линии машин и объема пассажиропотока на конкретных маршрутах».

Массовую закупку новых автобусов «СПОПАТ» ведет с 2024 года. По данным предприятия, подвижной состав обновлен почти на 70 процентов: приобретено 30 «ЛиАЗов» и 64 «НЕФАЗа». Треть автопарка уже работает на газомоторном топливе, а самые старые машины датируются 2015-2016 годами. В перспективе обновление продолжат: закупку еще 25 автобусов запланировали на 2027 год, аналогичные средства предусмотрены и на 2028-й.

Перспективы развития транспортной системы города отметил Депутат Думы Сургута Богдан Гужва: «Нельзя не заметить планомерную работу городских и окружных властей по совершенствованию транспортной системы Сургута в части решения вопросов по развитию пассажирских перевозок. Если динамика пополнения автопарка городских автобусов останется в прежнем ритме, то в ближайшее время мы должны закрыть вопрос с полным обеспечением единиц подвижного состава на городских маршрутах».

Таким образом, в Сургуте продолжают строить более современную, устойчивую и удобную систему общественного транспорта, от которой ждут прежде всего одного — чтобы автобусы ходили без сбоев, а горожане вовремя добирались до работы, учебы и дома.

При поддержке Администрации Сургута