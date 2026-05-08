В Сургут после Дня Победы придут шторм и снег

После относительно теплого Дня Победы в Сургут вновь придет почти зимняя погода. На длинных выходных синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, сильный ветер и возвращение минусовых температур. Об этом говорится на сайте gismeteo.

В субботу, 9 мая, в городе будет дождливо. Днем температура поднимется до +9 градусов, однако к вечеру похолодает до +6. Ветер усилится до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 10 мая, погода резко ухудшится. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и штормовой ветер. Днем температура воздуха составит около +4 градусов, а вечером опустится до −4. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.

Самым холодным днем станет 11 мая – понедельник. Ночью температура снизится до −5 градусов, днем ожидается около −1. Осадки в виде снега сохранятся практически на протяжении всего дня.