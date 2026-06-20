В Сургуте отметят День памяти и скорби 22 июня

В понедельник, 22 июня, в Сургуте пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, напомнили в городской администрации.

Памятная акция начнется в 4:00 на набережной Оби у обелиска сургутянам, ушедшим на фронт. Участники услышат историческую запись голоса Юрия Левитана, который 22 июня 1941 года сообщил советским гражданам о начале войны. После этого на воду спустят венок в память о погибших, а к памятнику возложат цветы.

Основная городская церемония состоится в 11:00 на Мемориале Славы. Представители администрации, Думы Сургута, общественных организаций, силовых структур, военного комиссариата, религиозных конфессий и жители города почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к Вечному огню.

Еще одна памятная акция пройдет в 14:00 на Аллее Славы Чернореченского кладбища. Здесь состоится возложение венков и цветов к памятному постаменту и могилам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.

Как напоминают в администрации города, за годы Великой Отечественной войны из Сургута и Сургутского района на фронт были призваны 2615 человек.