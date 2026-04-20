В Обь вернут миллионы мальков муксуна после строительства нового моста

После строительства нового моста через Обь в Сургуте в реку выпустят еще 6,8 миллиона мальков муксуна. Это завершающий этап экологических обязательств по проекту. Выпуск запланирован на лето 2026 года, когда позволят погодные условия, сообщило Управление автодорог Югры.

Речь идет о компенсации ущерба водным биоресурсам. Всего в рамках этих обязательств в Обь-Иртышский бассейн должны выпустить 25,3 миллиона экземпляров молоди муксуна.

Часть этой работы уже выполнена:

– в 2023 году выпустили 5 миллионов мальков;

– в 2024 году ‒ 7,2 миллиона;

– в 2025 году ‒ 6,3 миллиона.

Как отмечают ответственные за проект, все мероприятия проходят в соответствии с природоохранными требованиями и находятся на контроле.