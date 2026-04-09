Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

11 апреля

Выставка «А живу в столице»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте открывается выставка художницы Ольги Давыдовой, которая много путешествует по России и берет за основу своих картин обычную жизнь людей и труд. На выставке будет представлено около 40 работ автора.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В эту субботу сургутян приглашают на информационный час «Неподвижные декорации», где пройдет беседа о жизни и творчестве одного из первых режиссеров кино- и мультипликационных фильмов Александра Ширяева. Также в рамках встречи состоится мастер-класс «В стиле Фаберже», на котором участники распишут пасхальное яйцо в акварельной технике декоративными узорами, которые используют в изделиях Фаберже. В течение всего дня гости мероприятия смогут поучаствовать в игре «Совпадение найдено».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «РосКОКОшная Пасха»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Горожане всех возрастов могут посетить творческий мастер-класс, где каждый создаст праздничное украшение в технике «скрапбукинг». Такая поделка станет отличным подарком к Пасхе.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Национальный праздник «Вороний день»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Гостей и жителей Сургута приглашают на праздник весны и северного гостеприимства «Вороний день». В программе дня: концерт с участием национальных коллективов, мастер-класс по созданию фигурки вороны, ярмарка сувениров ручной работы, обряд поклонения березе, а также угощение таежным чаем в настоящем чуме.

Телефон для справок: 28-17-44 (доб. 125). Вход свободный. 0+

Встреча «Арт-клуб. Разные истории»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В этот вечер сургутян ждет насыщенная программа, разделенная на две части. С 17:00 до 18:00 художница Ольга Давыдова проведет гостям авторскую экскурсию по своей новой выставке «А живу в столице». С 18:00 до 19:00 в «Стерхе» будет звучать музыка ‒ от шедевров ХХ века до современных композиций. Молодые музыканты исполнят произведения таких композиторов, как Лучано Берио и Хенрик Гурецкий, а также работы российских авторов ‒ Сергея Беринского, Ольги Чистохиной и Богдана Калужина.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Музыкальная программа «Алексей Стародубцев и «Flamencura Project Trio»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 18:00.

В «Порту» выступят московские мастера фламенко ‒ Алексей Стародубцев и «Flamencura Project Trio». Музыканты представят слушателям новую программу, посвященную одной из самых ярких музыкальных культур мира. Прозвучат композиции с нового альбома «Diapasón», а также музыка с альбомов Алексея Стародубцева, которые он записывал в Испании и России.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Художественный мастер-класс Елизаветы Зотовой

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости» пройдет художественный мастер-класс от Елизаветы Зотовой. Под ее руководством гости создадут весенний холст с изображением цветущего букета. Весь необходимый инвентарь подготовят организаторы. От участников мастер-класса требуется только референс с изображением букета.

Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 1 200 рублей, на входе ‒ 1 500 рублей. 12+

Вечер «2016 FEST»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:00.

Горожан ждет музыкальный вечер в Компромате, на котором группы КОСМОПОРТ17, GEDATERA и THE STOCKINGS исполнят треки 2016 года.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

12 апреля

Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Любимая многими сказка Александра Пушкина оживет на сцене в виде «самотканной» истории. Главный герой сказки Салтан ‒ добрый и справедливый царь, который оказывается обманут ткачихой, поварихой и сватьей Бабой Бабарихой и остается без сына и жены. Но, как принято в сказках, зрителей ждет счастливый конец.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Вперед к звездам»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

Детей и их родителей приглашают принять участие в «межгалактическом путешествии», где они узнают факты из истории космонавтики, пройдут увлекательный «звездный квест», решат «космический» кроссворд, найдут шифр для доступа в Центр управления полетами и сделают свою ракету из бумажного оригами.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Первые в космосе»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

В День космонавтики у всех желающих есть возможность посетить творческий матер-класс по созданию книжной закладки с космическим рисунком. Поделка будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Спектакль «Сны Пенелопы»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

На сцене «Компромата» поставят спектакль о героях древнегреческого эпоса ‒ Одиссее и Пенелопе. Десять лет Одиссей сражался в Троянской войне, а после пропал без вести. Около 20 лет Пенелопа ждет его, воспитывая в одиночку общего сына. Одиссей каждый раз появляется в ее снах. Постановка посвящена силе духа женщины, которая ждет мужа с войны.

Телефон для справок: 53-03-17, 53-03-19. Цена билета: от 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

