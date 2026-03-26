Суды Югры оставили условный срок Ольге Матвийчук и отменили дополнительное наказание

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрел апелляционные жалобы на приговор в отношении Ольги Матвийчук по делу о доведении человека до самоубийства. Об этом сообщили суды Югры. Апелляционная инстанция сохранила основное наказание, но исключила из приговора дополнительный запрет на руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях здравоохранения сроком на два года.

Таким образом, без изменения осталось основное наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Апелляционные жалобы и дополнения к ним суд оставил без удовлетворения.

Апелляционное определение вступило в законную силу со дня вынесения.

Ранее Сургутский городской суд признал бывшую старшую медсестру Сургутской клинической травматологической больницы виновной по части 1 статьи 110 УК РФ. Тогда суд назначил ей три года условно, испытательный срок четыре года и запрет на занятие руководящих должностей в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения сроком на два года.