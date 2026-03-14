Снег, морозы и резкое потепление ожидаются в Сургуте

В Сургуте на выходных ожидаются снегопады и резкие перепады температуры. По информации сервиса Gismeteo, в субботу и воскресенье в городе будет идти снег, а ночные температуры опустятся до -27 градусов. При этом уже в начале новой недели синоптики прогнозируют потепление до плюсовых значений.

В субботу, 14 марта, ночью в Сургуте ожидается около -16 градусов. Утром температура повысится до -4, днем будет около -5 градусов, а вечером похолодает до -20. В течение дня прогнозируется снег. Скорость ветра составит 4-8 м/с, порывы могут достигать 10-12 м/с.

В воскресенье, 15 марта, ночью и утром будет особенно холодно – температура опустится до -26…-27 градусов. Днем станет теплее – около −13 градусов, а к вечеру потеплеет до -10. Осадки в виде снега также сохранятся. Ветер ожидается слабее – около 1-4 м/с.

С понедельника, 16 марта, погода начнет заметно меняться. Ночью столбики термометров покажут около -9 градусов, утром – около -3. Днем температура поднимется до +3 градусов, вечером – около +1. Осадков синоптики не прогнозируют, будет преимущественно солнечно. Ветер составит 3-5 м/с.