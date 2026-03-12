Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

14 марта

Выставка «Очерки провинциальной жизни»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34а. Время: с 10:00 до 18:00.

В «Стерхе» открывается выставка художника-примитивиста Юрия Шерова, в которой представлено около 40 картин. Гости мероприятия увидят в работах живописца повседневную жизнь персонажей, множество деталей, в том числе фантастических, а также «этнографию» мира маленького города.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В эту субботу у горожан есть возможность поучаствовать в интеллектуальной игре в форме квиза «Азбука финансов» на тему планирования и управления личными финансами. Также в библиотеке пройдет «Игротека» под руководством интегративного психолога Антона Никулина, на которой участники познакомятся с играми народов мира. А в течение всего дня гости смогут принять участие в литературной игре «Узнай героя по силуэту».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Совушка»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Детей и их родителей приглашают на творческий мастер-класс, где им предстоит создать своими руками подвеску в виде совы. Поделка будет выполнена в эко-стиле.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Мастер-класс «Северный ритм»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 15:00.

На мастер-классе участники познакомятся с культурой хантов и манси через их музыкальные традиции. Помимо этого, гости встречи узнают об истории бубна – ключевого инструмента в шаманских ритуалах, изготовят брелок в форме миниатюрного бубна из экокожи.

Телефон для записи: 24-78-39. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Открытие выставки Марии Волгиной «Я – творец»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Сургутская художница Мария Волгина представит горожанам свою выставку, в которой собраны картины, отражающие важные моменты в жизни людей. В этот вечер художница проведет гостям авторскую экскурсию, раскроет свои идеи, расскажет истории, связанные с картинами, а также проведет мастер-класс.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 250 рублей. 12+

Премьера концертной программы «Метафизика красивого звука»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 18:00.

Струнный квартет «Perfecto» представит гостям и жителям Сургута премьеру концертной программы «Метафизика красивого звука», где в каждом произведении к виртуозам квартета присоединится один из солистов. Публика услышит, как меняются классические и современные композиции в дуэте со скрипкой, флейтой, баяном и гитарой. В программе вечера произведения С. Ахунова, Л. Боккерини, Ж. Ибера, С. Губайдулина.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. 12+

Инди-рок в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» пройдет музыкальный вечер в стиле инди-рок, на котором сургутская группа ONEAS представят слушателям свежий взгляд на звучание и содержание текстов этого жанра.

Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

15 марта

Музейное занятие «Чух-чух»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Взрослые и юные горожане смогут почувствовать себя машинистом поезда и освоить навыки его управления. Гостям предстоит выполнят разнообразные задания: перевозить пассажиров, доставлять грузы и ремонтировать поезда.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Интерактивная экскурсия «Маленькая страна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на интерактивную экскурсию по выставке «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Участники мероприятия смогут полюбоваться куклами из текстиля, дерева, папье-маше и фарфора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 6+

Премьера концертной программы «Пушкин в джазе»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 17:00.

На сцене филармонии состоится уникальная концертная программа: дирижер Андрей Балин и композитор-аранжировщик Ксения Ротаева исполнят шедевры русской классической музыки XIX-XX веков в современной обработке на стихи Александра Пушкина.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

