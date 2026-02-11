Новое освещение в 25-ом микрорайоне Сургута отключили из-за оформления документов

В 25-ом микрорайоне Сургута временно не работает уличное освещение, которое было установлено этой осенью. Об этом рассказал местный житель Константин К.

«Почему в 25-ом мкрн отключили все уличное освещение, установленное этой осенью? Уже пару недель не работает», ‒ написал горожанин в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В администрации города пояснили, что отключение носит временный характер.

«Это временные отключения, так как есть сложности в оформлении документов в части регистрации права собственности на объект имущества. Как процедуры будут подписаны и переданы балансодержателю, освещение включат. Приносим извинения за предоставленные неудобства», ‒ ответили представители мэрии.

Сроки восстановления работы освещения в администрации не уточнили.