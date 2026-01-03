В сургутском перинатальном центре рассказали о первых новорожденных 2026 года

В первый день 2026 года в Центре охраны материнства и детства в Сургуте родились девять малышей – пять мальчиков и четыре девочки. Об этом сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. По ее словам, шесть из девяти мам – девушки в возрасте до 30 лет.

«Сегодня перед нами стоит важная государственная задача – не только поддерживать многодетность, которая стала доброй традицией в Югре, но и создавать условия для рождения первенцев у родителей до 25 лет», – отметила она.

Лариса Белоцерковцева также напомнила, что с 1 января 2026 года в округе начала действовать новая мера поддержки – югорский семейный капитал для студенческих семей при рождении первого ребенка.

Кстати, только в новогоднюю ночь в сургутском Центре охраны материнства и детства родились три ребенка – две девочки и мальчик.