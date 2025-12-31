16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутские службы жизнеобеспечения и безопасности переходят на усиленный режим работы

В Сургуте городские службы будут работать в усиленном режиме в течение всех праздников

Сургутские службы жизнеобеспечения и безопасности переходят на усиленный режим работы
Фото администрации Сургута

Во время новогодних и рождественских праздников с 31 декабря по 11 января городские службы Сургута будут работать в усиленном режиме. Администрация города заявила, что обеспечивает круглосуточный контроль оперативной обстановки и готовность к реагированию на возможные происшествия, аварии и чрезвычайные ситуации.

«Экстренные и коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме и находиться в повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия, аварии и чрезвычайные ситуации. Со стороны Администрации города будет осуществляться круглосуточный контроль оперативной обстановки на территории Сургута», – подчеркнул начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Отдельный блок мер связан с пожарной безопасностью. В городе продолжает действовать особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на пожароопасные работы и дополнительные профилактические мероприятия. В дачных кооперативах запланированы противопожарные рейды, приоритетное внимание уделят многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В администрации напомнили, что по закону установка автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, где проживают многодетные семьи, является обязательной.

Управление по делам ГО и ЧС также напомнило о правилах применения пиротехнических изделий: запрещено запускать фейерверки детям, в жилых зданиях, с балконов, в районе стоянок автомобилей, вблизи деревьев и линий электропередачи. В Сургуте определены рекомендованные места для запуска фейерверков: спортивное ядро в микрорайоне №35А, площадь перед театром Сургутского государственного университета и территория между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

На усиленный режим работы переходят и медицинские службы. Заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части БУ Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» Светлана Доценко сообщила: «На праздничные дни запланировано увеличение количества бригад. Мы добавляем 8-10 бригад скорой медицинской помощи, чтобы обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в установленные сроки и максимально быстро добраться до пациента. Скорая медицинская помощь будет оказываться как всегда быстро, качественно и надежно».

В преддверии праздничных мероприятий в городе провели комиссионные обследования мест массовых мероприятий. Проверили восемь ледовых локаций, 11 храмов и шесть объектов культуры на предмет антитеррористической защищенности. В обследованиях участвовали сотрудники управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута, Росгвардии и УМВД России по Сургуту.

В администрации также напомнили, что в соответствии с постановлением губернатора Югры в период проведения мероприятий с массовым участием граждан действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Дорожные службы в праздничные дни продолжат круглосуточную работу по зимнему содержанию улично-дорожной сети. В течение суток на линии будет выходить 180-200 единиц техники, а во время снегопада — до 250.

«Такого количества техники достаточно для выполнения работ. Контроль за содержанием улично-дорожной сети города возложен на МКУ „ДДТ и ЖКК“. Установлен график дежурств в праздничные дни», – сообщил начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства Евгений Московкин.

В случае происшествий жителям рекомендуют обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.


нравится (0) не нравится (0)
31 декабря 2025 в 10:27, просмотров: 910, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
31 декабря 2025 в 11:41
Желаем в эти каникулы,чтобы службы остались без работы!Безопасность в наших собственных руках,то есть головах,так точнее, надо сказать.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 721
  2. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 633
  3. Последний проблемный дом в Сургуте достроен — более 300 семей получат ключи в скором времени 553
  4. ​Первые дни Нового года в Сургуте будут умеренно морозными, а в Югре местами будет минус 30 549
  5. В Нижневартовске открыт необычный каток — 300 метров в длину и 10 в ширину 445
  6. В первый час после наступления Нового года в Сургуте родились девочка и мальчик 429
  7. В Нижневартовске произошла авария на теплосети — несколько домов остались без горячей воды 393
  8. Самые дорогие новостройки Югры по итогам 2025 года — в Ханты-Мансийске 380
  9. Югорчане и гости округа могут прокатиться на оленях по «Чумовой улице» в Ханты-Мансийске 329
  1. Если миграционный приток в Сургут не уменьшится, то бюджет окончательно утонет в социальных обязательствах 2170
  2. ​Марафон по коррупции: почему в Сургуте и Югре растет число дел и как это связано с федеральной повесткой? 2095
  3. ​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением 2008
  4. Сургутские депутаты хотят согласовывать городские проекты КРТ до того, как они отправятся в окружной градостроительный совет 1959
  5. ​Василий Рашевский: «Югра стала нефтяным центром страны не сразу ‒ к этому шли десятилетиями» 1895
  6. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях 1878
  7. ​Жители Сургута смогут запускать фейерверки в любых местах города 1859
  8. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 1826
  9. ​Пора-пора порадоваться: пришло время «Щелкунчика» 1786
  10. Хотелось бы задать нашим руководителям вопросы о миграционной, жилищной, экономической политике 1781
  1. ​Детям сюда нельзя 10424
  2. ​Парламентский рост 8060
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 5830
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4497
  5. ​Без души, но в чартах 4344
  6. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4267
  7. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4104
  8. ​Заключение 4096
  9. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 3433
  10. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3044

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика