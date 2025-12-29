В поселке Федоровский Сургутского района заработал молодежный центр с киберзоной, VR и мастерскими

В субботу, 27 декабря, в городском поселении Федоровский Сургутского района открылся самый крупный молодежный центр в муниципалитете. Центр разместился в здании на улице Ломоносова, 7, где ранее находилась детская поликлиника. В нем работают коворкинг-зона и медиапространство, киберзона для изучения цифровых навыков и программирования, VR-зона, мастерские для ручного тафтинга и выращивания микрозелени, рассказали в МАУ «Районный молодежный центр».

Центр оборудован по единому стандарту. Посетители смогут участвовать в турнирах по настольным играм, патриотических кинолекториях, а также заниматься в гончарной мастерской и создавать изделия из глины. В киберзоне предусмотрены занятия по управлению квадрокоптерами и участие в соревнованиях.

«Молодежный центр в Федоровском создан с участием молодежи, которая выбирала дизайн-проект и направления работы. К федоровчанам на постоянной основе будут приезжать специалисты из разных областей – предприниматели, историки, журналисты, музыканты и сотрудники ведомств. Эти встречи позволят познакомить молодежь с тонкостями будущих профессий и углубить знания молодых специалистов», ‒ отметила начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.

По ее словам, основным направлением работы центра станет гражданско-патриотическое воспитание. Для этого закуплено оборудование для лазертага и страйкбола, также планируется работа тира.

Пространство создано в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Площадь центра составляет 665 квадратных метров, на его приобретение и оснащение направили 73,9 млн рублей.

Сегодня в Сургутском районе работают 11 молодежных центров ‒ в Угуте, Локосово, Русскинской, Ляминой, Сытомино, Нижнесортымском, Высоком Мысе, Лянторе, Ульт-Ягуне, Барсово и Федоровском. Решение об их создании принято в соответствии с федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации».

Молодежный центр в Федоровском работает с 12:00 до 20:00, по субботам ‒ до 21:00. Выходные дни ‒ воскресенье и понедельник.