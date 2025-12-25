В Сургуте будут производить новый мощный лесовоз

В Сургуте на производстве вездеходов «Тром» (входит в СоюзМаш России) готовят новую машину для лесной промышленности — «Тром 20 Лесовоз». Как сообщает департамент промышленности Югры, разработка должна стать ключевым звеном в цепочке заготовки и вывоза древесины в труднодоступных условиях, где обычная техника не справляется.

По схеме работы после харвестера, который пилит и разделывает лес, и форвардера, доставляющего древесину на ближайший склад, к перевозке подключается «Тром 20». Он забирает груз с промежуточного склада и доставляет его до шоссе, откуда лес уже могут вывозить стандартные шоссейные лесовозы.

Отмечается, что ранее эту задачу выполняли «Уралы», однако новый вездеход превосходит их по грузоподъемности и проходимости. За счет больших колес и низкого давления на грунт машина рассчитана на работу на участках, где другая техника может увязнуть.