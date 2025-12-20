16+
​Прокуратура проверит школьную столовую в Сургуте после жалоб родителей

Жалобы на питание в школе Сургута дошли до прокуратуры

​Прокуратура проверит школьную столовую в Сургуте после жалоб родителей
Фото: К-Информ

Прокуратура Сургута начала проверку после жалоб родителей на работу школьной столовой. Информация появилась в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».

Родители учеников рассказали, что дети недовольны обедами: еда выглядит неаппетитно, макароны переварены, в салатах – несвежие продукты. В одной из порций, по их словам, нашли мертвое насекомое. Кроме того, на видео, опубликованном в сети, заметен таракан, бегущий по коридору рядом со столовой.

«На первых двух фотках можно увидеть, как в еде находится какое-то насекомое, на последующих фотках можно заметь, что еда не выглядит пригодной к пище. Макароны пресные, переваренные. В салате капуста не первой свежести! А про гороховое пюре я вообще молчу! Насекомые в этой школе обнаружены не первый раз, замечали таракана, бегущего по коридору», – написал горожанин.

В прокуратуре сообщили, что по факту размещенной информации проводится проверка. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства при организации школьного питания, а также соблюдению прав несовершеннолетних.

Если нарушения подтвердятся, прокуратура примет меры реагирования.

Напоминаем, с нового года в Сургуте предлагается существенно увеличить расходы на питание школьников средних и старших классов. С 1 января 2026 года за счет городского бюджета планируется повысить норматив на оплату питания учащихся 5-11-х классов с 55 до 81 рубля в день. Это первое увеличение с апреля 2022 года. С учетом родительской доплаты общая стоимость школьного питания для этой категории детей составит 198 рублей в день.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:50, просмотров: 358, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

