Прокуратура Югры взяла на контроль пожар в поселке Солнечный

Крупный пожар произошел вечером 7 декабря в поселке Солнечный Сургутского района. Загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Космонавтов. Как сообщает МЧС Югры, огонь охватил все здание, произошло обрушение кровли.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Задействованы 20 человек и 7 единиц техники. Площадь пожара составляет около 600 кв. метров. В 22:24 пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Пожарные продолжают работу на месте для полной ликвидации последствий и разборки конструкций. К тушению пожара от МЧС России привлечены 25 человек и 8 единиц техники. В 23:25 открытое горение ликвидировано», – ранее отмечали в ведомстве.

В результате пожара пострадал 55-летний мужчина. Предварительно, он отравился угарным газом. Его доставили в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы.

Прокуратура Югры организовала проверку по факту случившегося.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, своевременности принятия мер органами местного самоуправления к расселению из дома, обеспечению безопасности проживающих в нем граждан. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что в поселке развернули пункт временного размещения на 100 человек и установили автобус для обогрева. С жильцами работает администрация поселения, соцслужбы и волонтеры.