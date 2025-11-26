Центр ГТО организовал массовую сдачу нормативов в поселениях Сургутского района

С начала года более 2,6 тысячи жителей Сургутского района выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Тестирование проходило во всех поселениях района, работу организовал муниципальный Центр ГТО.

«Возраст участников охватил несколько поколений – от дошкольников до представителей серебряного возраста. Параллельно с регулярными тестированиями Центр провел четыре специализированных фестиваля. Муниципальный этап для семейных команд собрал 10 коллективов. Фестиваль среди обучающихся образовательных учреждений объединил 128 школьников и 26 педагогов. Соревнования для лиц старшего возраста привлекли 61 жителя. Также был проведен специальный фестиваль «Комплекс ГТО с папой легко» с участием 20 команд», − поделился глава района.

Победители фестивалей представили Сургутский район на окружном и всероссийском уровнях. Семья Дашкевич из Солнечного заняла первое место в Югре и вошла в десятку сильнейших семей страны на финале в Чебоксарах. Команда, сформированная из спортсменов Лянтора, Федоровского, Угута и Ульт-Ягуна, завоевала второе место на окружном фестивале среди трудовых коллективов, занятых и неработающих граждан.

Отдельно Андрей Трубецкой рассказал, что по итогам прошлого года жителям района вручили 1 278 знаков отличия ГТО за успешное выполнение нормативов в 2024 году.

Принять участие в движении ГТО могут жители с шести лет. Подробная информация размещена на официальном сайте ВФСК ГТО, регистрация проходит через портал «Госуслуги».