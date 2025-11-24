16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
Школы, 30-й микрорайон, реконструкция ж/д вокзала — что важного для Сургута сказал Руслан Кухарук на пресс-конференции

Что важного для сургутян сказал на своей пресс-конференции Руслан Кухарук

Школы, 30-й микрорайон, реконструкция ж/д вокзала — что важного для Сургута сказал Руслан Кухарук на пресс-конференции
Фото t.me/ugra_official

Губернатор Югры Руслан Кухарук впервые дал первую большую пресс-конференцию в Сургуте. За более чем четыре часа он ответил на 40 вопросов журналистов из региональных и федеральных СМИ. Мы выбрали самые важные тезисы губернатора, касавшиеся Сургута.

Отвечая на вопрос об острой необходимости строительства школ в быстрорастущем городе, губернатор подчеркнул, что регион готов взять на себя активную роль в решении проблемы. «В Сургуте большой запрос на школы, и мы его будем реализовывать. Сегодня понятно, что модель строительства школ по концессии не получилась, многие расторгаются, переходим на прямые инвестиции», — заявил Руслан Кухарук. В планах – разработка проектно-сметной документации и строительство двух школ на 1 500 мест каждая и трех детских садов на 450 мест.

Эти объекты образования напрямую связаны с развитием 30 микрорайона Сургута, ситуация с которым на протяжении нескольких лет вызывала недовольство жителей. Для определения будущего микрорайона была организована рабочая встреча с участием представителей регионального правительства, муниципальных властей, застройщика и специалистов в сфере градостроительства. «Мы пригласили всех, кто отвечает за градостроительные вопросы в муниципалитете, главу города Максима Слепова, застройщика, представителей регионального правительства, чтобы определиться с нашей целью, к чему мы движемся. Вторая история — это благоустройство территории. Люди хотят видеть на своей территории новые современные пространства, межквартальные проезды и так далее», — отметил глава региона.

По итогам обсуждения принято решение о подготовке мастер-плана и проекта планировки территории, в которых будет определено размещение социальных объектов и зон благоустройства. «Проект должен прежде всего отвечать запросам людей», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Как сказал губернатор, в Сургуте прорабатывается вопрос возведения поликлиники на 1 000 посещений в смену: определена потенциальная площадка под строительство, объект включен в планы. «Объект есть в строительных планах, потребность знаем», — отметил Руслан Кухарук. Сейчас ведется подготовка эскизных решений, которые лягут в основу будущего проекта.

Одним из ключевых инфраструктурных вопросов для сургутян остается строительство нового железнодорожного вокзала. Губернатор признал, что темпы работ существенно отстают из-за недостаточного финансирования со стороны РЖД. При этом за последний год удалось добиться определенного продвижения. «В прошлом году мы проводили встречу с заместителем руководителя Свердловской железной дороги и сообщали о том, что нам необходимо доводить этот проект до конца, потому что сегодняшние условия не соответствуют комфортному передвижению на железных дорогах нашей страны. Ускорения произошли, сегодня мы видим, что практически на 100 процентов выполнены работы по устройству фундаментной плиты, в целом каркас выполнен почти на 50 процентов. Несомненно, предстоит сделать еще очень много», — отметил глава региона.

Еще один важный для сургутян объект – аэропорт – также ожидает серьезных изменений. О необходимости модернизации воздушной гавани губернатор говорил отдельно. «Нужно все-таки модернизировать существующий аэровокзальный комплекс. Сегодня уже достигнуты соглашения. В активной стадии идет разработка финального эскизного решения тех самых проектных решений, которые позволят нам, не прерывая процесс работы самого аэровокзального комплекса, приступить к его модернизации. Понятно, что сегодня непростые экономические времена, но мы должны начинать с чего-то, а это значит — согласованные решения по дальнейшему движению, чтобы приступить к разработке проекта», — заявил Руслан Кухарук.

По его словам, после завершения эскизной стадии власти приступят к поиску источников финансирования модернизации аэропорта. Задача заключается в том, чтобы обновление инфраструктуры не мешало текущей работе аэровокзала и при этом обеспечило качественный рост уровня сервиса для пассажиров крупнейшего города Югры.

Сегодня в 14:07

При поддержке Администрации Сургута


