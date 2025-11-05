​Стали известны предварительные причины ночного пожара в СНТ «Прибрежный-1» в Сургуте

Предварительно, возгорание могло начаться в помещении бойлерной из-за нарушений при эксплуатации печного или электрического оборудования. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Югре Роман Никифоров: «Со слов очевидцев, пожар начался в помещении бойлерной. В доме использовалось печное оборудование с водяным контуром, в котором был залит тосол. Также на месте, предварительно, в очаговой зоне обнаружены электроприборы. Поэтому сейчас рассматриваются две причины возгорания: нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», сообщает sitv.ru.

Следственный комитет и прокуратура Югры назначили пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Минувшей ночью в дачном кооперативе «Прибрежный-1» произошёл пожар, в результате которого погибли семь человек, в том числе четверо детей: школьники 2012 и 2013 годов рождения, а также малыши 2020 и 2023 годов рождения. По данным СургутИнформ-ТВ, среди взрослых погибших — многодетная мать и две женщины, гостившие у семьи.

Сообщение о возгорании поступило около 03:30. На тушение направили 13 единиц техники и около 50 специалистов. К моменту прибытия первых подразделений дом площадью 72 кв. м был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли. Ликвидация возгорания заняла почти два часа. Муниципальные службы и психологи оказывают помощь родственникам погибших.

На месте трагедии также побывал глава Сургута Максим Слепов: «Искренне соболезную родным погибших. Страшная и невосполнимая утрата. С пострадавшими сейчас работают медицинские работники и психологи. Лично выехал на место трагедии. Пообщался со специалистами, определяющими причины возникновения пожара. Необходимо принять меры, чтобы не допустить таких трагедий в будущем. Администрация города на связи с родными погибших. Лично контролирую процесс оказания всесторонней помощи пострадавшим».