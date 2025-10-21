Власти Сургута сообщили о снижении числа домов с грязной водой

Массовая история с мутной водой в сургутских квартирах постепенно, кажется, сходит на нет. Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский рассказал siapress.ru, что большую часть проблем удалось устранить к концу сентября.

По словам чиновника, пик жалоб пришелся на 1 сентября. Тогда нарушения качества водоснабжения зафиксировали в 370 многоквартирных домах, а в администрацию поступило около 480 обращений.

«На первые числа октября открытыми оставались периоды нарушения качества воды примерно в шести-семи домах. Сейчас фиксируется 27-28 домов, где вода не соответствует нормам. Это в основном центральный район», – рассказал чиновник.

Он отметил, что небольшие отклонения возможны и дальше − в городе продолжается промывочно-ремонтная кампания. Она ведется по совместному плану, утвержденному в начале года, и рассчитана до конца ноября.

«Где-то к 12-13 октября наблюдался новый небольшой всплеск обращений, но сейчас показатели вернулись к уровню начала месяца − 20-25 обращений», – уточнил Недашковский.

Коммунальные службы уже провели около 65% запланированных работ. Промывка сетей проходит по разным технологиям.

«Если это водопровод большого диаметра, свыше 500 миллиметров условного прохода, то применяется гидродинамическая промывка. Это сложное, трудоемкое и длительное мероприятие. В водопроводе вырезаются технологические окна, через которые заводится рукав высокого давления. Под большим напором вода проходит через насадку и смывает железные оксидные отложения, образовавшиеся на стенках трубопровода», − пояснил замдиректора департамента.

Если диаметр поменьше, менее полуметра, используется гидропневматическая промывка, когда в трубопровод одновременно подаются вода и воздух.

«Если говорить о внутридомовых системах, то там также применяется гидропневматическая промывка в части коллекторов и лежаков, на эксплуатационном уровне. А вот со стояками все гораздо сложнее. Это трубы малого диаметра, для них используют специальные аппараты высокого давления. Там тоже применяется гидродинамический способ: в стояк малого диаметра заводится рукав, через насадку под высоким давлением подается вода, и этот рукав, продвигаясь вверх по трубе, отбивает и очищает отложения со стенок», − добавил Александр Недашковский.

В департаменте добавили, что работы включают не только промывку, но и установку фильтров, замену старых участков и капитальные ремонты. Все это направлено на долговременное улучшение качества водоснабжения.

Кстати, жителям, столкнувшимся с грязной водой, не придется писать заявления для перерасчета.

«Для того, чтобы облегчить нашим абонентам всю ситуацию с обращением некачественным водоснабжением, мы ввели беззаявительный характер перерасчета на основании заключения технических служб нашего предприятия. Если нарушение качества произошло в сентябре, увидят ее абоненты в расчетках за октябрь, которые придут в ноябре», − отметил главный инженер СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов.

Замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута напомнил, что порядок перерасчета регулируется постановлением правительства №354. По его словам, обычно перерасчет зависит от того, известны ли исполнителю причины нарушения качества услуги.

«Если причина известна, потребитель обращается в диспетчерскую службу. Исполнитель сообщает, что проблема зафиксирована, и с этого момента открывается период нарушения качества. После восстановления водоснабжения период закрывается», – объяснил Недашковский.

В общем порядке перерасчет выполняется в заявительном порядке − потребителю необходимо подать заявление в адрес исполнителя коммунальных услуг. На основании этого заявления и составленного акта производится перерасчет.

Если причины нарушения качества воды неизвестны, исполнитель в течение двух часов должен провести проверку. Если факт нарушения подтверждается, составляется акт. После устранения проблемы проводится повторная проверка и оформляется второй акт.

«За время между первым и вторым актами исполнитель обязан произвести перерасчет», – уточнил представитель департамента.

Напоминаем, с 20 октября по 7 ноября в Сургуте пройдут работы по подключению нового жилого комплекса в 30А микрорайоне на улице Ивана Захарова к системе водоснабжения. Работы пройдут без отключения воды для остальных потребителей. Однако в ближайших микрорайонах возможно кратковременное ухудшение качества воды.

