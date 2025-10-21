Власти Сургута сообщили о снижении числа домов с грязной водой

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,3582   EUR  94,3845  

Новости

  • Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя

    Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя

    Сегодня в 12:17
    61 0
  • ​В Сургуте до конца года установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов

    ​В Сургуте до конца года установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов

    Сегодня в 11:57
    95 0
  • ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС

    ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС

    Сегодня в 11:22
    128 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    20 октября в 20:21
    449 0
  • ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    20 октября в 20:04
    442 0 
  • ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    20 октября в 19:54
    449 0
  • ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    20 октября в 19:43
    435 1
  • Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    20 октября в 17:34
    585 1
  • Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    20 октября в 16:54
    777 1
  • У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    20 октября в 16:25
    598 1
  • ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек

    ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек

    20 октября в 16:21
    581 0
  • Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание»

    Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание»

    20 октября в 14:13
    536 0
  • Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей

    Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей

    20 октября в 13:58
    657 1
Ваше отношение к аренде жилья:
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:

Правильно, мера была жесткая 9.3%

Неправильно, мера была мягкая 51.2%

Неправильно, мера была оптимальная 11.6%

Все равно 27.9%

Всего голосов: 86

​В Сургуте промыли 65% водопроводных сетей. Работы планируют завершить к концу ноября

Власти Сургута сообщили о снижении числа домов с грязной водой

​В Сургуте промыли 65% водопроводных сетей. Работы планируют завершить к концу ноября
Фото: ru.freepik.com

Массовая история с мутной водой в сургутских квартирах постепенно, кажется, сходит на нет. Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский рассказал siapress.ru, что большую часть проблем удалось устранить к концу сентября.

По словам чиновника, пик жалоб пришелся на 1 сентября. Тогда нарушения качества водоснабжения зафиксировали в 370 многоквартирных домах, а в администрацию поступило около 480 обращений.

«На первые числа октября открытыми оставались периоды нарушения качества воды примерно в шести-семи домах. Сейчас фиксируется 27-28 домов, где вода не соответствует нормам. Это в основном центральный район», – рассказал чиновник.

Он отметил, что небольшие отклонения возможны и дальше − в городе продолжается промывочно-ремонтная кампания. Она ведется по совместному плану, утвержденному в начале года, и рассчитана до конца ноября.

«Где-то к 12-13 октября наблюдался новый небольшой всплеск обращений, но сейчас показатели вернулись к уровню начала месяца − 20-25 обращений», – уточнил Недашковский.

Коммунальные службы уже провели около 65% запланированных работ. Промывка сетей проходит по разным технологиям.

«Если это водопровод большого диаметра, свыше 500 миллиметров условного прохода, то применяется гидродинамическая промывка. Это сложное, трудоемкое и длительное мероприятие. В водопроводе вырезаются технологические окна, через которые заводится рукав высокого давления. Под большим напором вода проходит через насадку и смывает железные оксидные отложения, образовавшиеся на стенках трубопровода», − пояснил замдиректора департамента.

Если диаметр поменьше, менее полуметра, используется гидропневматическая промывка, когда в трубопровод одновременно подаются вода и воздух.

«Если говорить о внутридомовых системах, то там также применяется гидропневматическая промывка в части коллекторов и лежаков, на эксплуатационном уровне. А вот со стояками все гораздо сложнее. Это трубы малого диаметра, для них используют специальные аппараты высокого давления. Там тоже применяется гидродинамический способ: в стояк малого диаметра заводится рукав, через насадку под высоким давлением подается вода, и этот рукав, продвигаясь вверх по трубе, отбивает и очищает отложения со стенок», − добавил Александр Недашковский.

В департаменте добавили, что работы включают не только промывку, но и установку фильтров, замену старых участков и капитальные ремонты. Все это направлено на долговременное улучшение качества водоснабжения.

Кстати, жителям, столкнувшимся с грязной водой, не придется писать заявления для перерасчета.

«Для того, чтобы облегчить нашим абонентам всю ситуацию с обращением некачественным водоснабжением, мы ввели беззаявительный характер перерасчета на основании заключения технических служб нашего предприятия. Если нарушение качества произошло в сентябре, увидят ее абоненты в расчетках за октябрь, которые придут в ноябре», − отметил главный инженер СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов.

Замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута напомнил, что порядок перерасчета регулируется постановлением правительства №354. По его словам, обычно перерасчет зависит от того, известны ли исполнителю причины нарушения качества услуги.

«Если причина известна, потребитель обращается в диспетчерскую службу. Исполнитель сообщает, что проблема зафиксирована, и с этого момента открывается период нарушения качества. После восстановления водоснабжения период закрывается», – объяснил Недашковский.

В общем порядке перерасчет выполняется в заявительном порядке − потребителю необходимо подать заявление в адрес исполнителя коммунальных услуг. На основании этого заявления и составленного акта производится перерасчет.

Если причины нарушения качества воды неизвестны, исполнитель в течение двух часов должен провести проверку. Если факт нарушения подтверждается, составляется акт. После устранения проблемы проводится повторная проверка и оформляется второй акт.

«За время между первым и вторым актами исполнитель обязан произвести перерасчет», – уточнил представитель департамента.

Напоминаем, с 20 октября по 7 ноября в Сургуте пройдут работы по подключению нового жилого комплекса в 30А микрорайоне на улице Ивана Захарова к системе водоснабжения. Работы пройдут без отключения воды для остальных потребителей. Однако в ближайших микрорайонах возможно кратковременное ухудшение качества воды.

Ранее власти Сургута объяснили, какие меры принимаются для улучшения качества воды.


Сегодня в 11:31, просмотров: 116, комментариев: 0
  1. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 777
  2. Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей 657
  3. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 608
  4. У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство 598
  5. Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым 586
  6. ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек 581
  7. Молодых журналистов, блогеров и других специалистов медиасферы из Югры приглашают на большой семинар в Екатеринбурге 581
  8. ​Мокрый снег и до +7 °С: прогноз погоды в Югре на начало недели 552
  9. ​Большинство югорчан старшего возраста планируют продолжать работать после выхода на пенсию 545
  10. Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание» 536
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2866
  2. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 2598
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 2571
  4. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 2397
  5. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 2055
  6. ​Сбер даёт бизнесу возможность подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта 2012
  7. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 1969
  8. Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры 1888
  9. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 1885
  10. Ужесточение правил оказания медпомощи мигрантам — правильное решение, которое разгрузит систему здравоохранения 1860
  1. ​Где концерты, Зин? 9911
  2. Погуляем, поедим 6971
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6136
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5615
  5. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 5259
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5192
  7. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 5034
  8. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4848
  9. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 4678
  10. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4387

