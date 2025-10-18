Сургутяне стали чаще покупать букеты и детскую одежду

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5jniA56tN7zmobc+zrLCqa7TPjI73/sM9Q/hAkeOY4J4zRjN65ehwHHn8Jsw7ay6dwyQngMAQX5rd/Q4HPd+zeBjakLYaKrAfAo9UeK9j85Abaz5/fzlJ8Rf5lu9wJrU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5jniA56tN7zmobc+zrLCqa7TPjI73/sM9Q/hAkeOY4J4zRjN65ehwHHn8Jsw7ay6dwyQngMAQX5rd/Q4HPd+zeBjakLYaKrAfAo9UeK9j85Abaz5/fzlJ8Rf5lu9wJrU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/qg2NfY4aaVhbOvjcXMbyMRMyEFRzSbUe2wHR+rAGnf9muHdd77u5k3/Tvjbb+6JubdcJ9l5Q723znCb4VGeT5+ANXH2FhSznZ8Sq+vUb6EkPKeLgx4kCJqls7QzBAw1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/qg2NfY4aaVhbOvjcXMbyMRMyEFRzSbUe2wHR+rAGnf9muHdd77u5k3/Tvjbb+6JubdcJ9l5Q723znCb4VGeT5+ANXH2FhSznZ8Sq+vUb6EkPKeLgx4kCJqls7QzBAw1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/qg2NfY4aaVhbOvjcXMbyMRMyEFRzSbUe2wHR+rAGnf9muHdd77u5k3/Tvjbb+6JubdcJ9l5Q723znCb4VGeT5+ANXH2FhSznZ8Sq+vUb6EkPKeLgx4kCJqls7QzBAw1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/qg2NfY4aaVhbOvjcXMbyMRMyEFRzSbUe2wHR+rAGnf9muHdd77u5k3/Tvjbb+6JubdcJ9l5Q723znCb4VGeT5+ANXH2FhSznZ8Sq+vUb6EkPKeLgx4kCJqls7QzBAw1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5jniA56tN7zmobc+zrLCqa7TPjI73/sM9Q/hAkeOY4J4zRjN65ehwHHn8Jsw7ay6dwyQngMAQX5rd/Q4HPd+zeBjakLYaKrAfAo9UeK9j85Abaz5/fzlJ8Rf5lu9wJrU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5jniA56tN7zmobc+zrLCqa7TPjI73/sM9Q/hAkeOY4J4zRjN65ehwHHn8Jsw7ay6dwyQngMAQX5rd/Q4HPd+zeBjakLYaKrAfAo9UeK9j85Abaz5/fzlJ8Rf5lu9wJrU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9834   EUR  94,5835  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    16 октября в 12:12
    1612 3
  • ​В Тюменской области продолжается реализация проекта «Здоровое село»

    ​В Тюменской области продолжается реализация проекта «Здоровое село»

    Сегодня в 13:15
    42 0
  • ​Тюменка выиграла грант на развитие своего дела в проекте «Серебряный старт»

    ​Тюменка выиграла грант на развитие своего дела в проекте «Серебряный старт»

    Сегодня в 12:57
    93 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=sx1F6ZkShijMEkdwxaGdA46NVf/t/WNQVd0zbMRSjlRTZ1YgJNUIPFgpgcvKMCnxHQJ0+TvdKQnt0JjYmJtz3X2ZUFPmbg9c5QYNXxdjCmlItZACfY/rZ3SmFZw/YRgu522tTGIOZxdKho+AupMuVQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=sx1F6ZkShijMEkdwxaGdA46NVf/t/WNQVd0zbMRSjlRTZ1YgJNUIPFgpgcvKMCnxHQJ0+TvdKQnt0JjYmJtz3X2ZUFPmbg9c5QYNXxdjCmlItZACfY/rZ3SmFZw/YRgu522tTGIOZxdKho+AupMuVQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=sx1F6ZkShijMEkdwxaGdA46NVf/t/WNQVd0zbMRSjlRTZ1YgJNUIPFgpgcvKMCnxHQJ0+TvdKQnt0JjYmJtz3X2ZUFPmbg9c5QYNXxdjCmlItZACfY/rZ3SmFZw/YRgu522tTGIOZxdKho+AupMuVQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=sx1F6ZkShijMEkdwxaGdA46NVf/t/WNQVd0zbMRSjlRTZ1YgJNUIPFgpgcvKMCnxHQJ0+TvdKQnt0JjYmJtz3X2ZUFPmbg9c5QYNXxdjCmlItZACfY/rZ3SmFZw/YRgu522tTGIOZxdKho+AupMuVQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=sx1F6ZkShijMEkdwxaGdA46NVf/t/WNQVd0zbMRSjlRTZ1YgJNUIPFgpgcvKMCnxHQJ0+TvdKQnt0JjYmJtz3X2ZUFPmbg9c5QYNXxdjCmlItZACfY/rZ3SmFZw/YRgu522tTGIOZxdKho+AupMuVQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=sx1F6ZkShijMEkdwxaGdA46NVf/t/WNQVd0zbMRSjlRTZ1YgJNUIPFgpgcvKMCnxHQJ0+TvdKQnt0JjYmJtz3X2ZUFPmbg9c5QYNXxdjCmlItZACfY/rZ3SmFZw/YRgu522tTGIOZxdKho+AupMuVQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию

    ​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию

    Сегодня в 12:56
    89 0
  • ​В Сургуте подключат новый жилой комплекс к водопроводу: возможны перебои с качеством воды

    ​В Сургуте подключат новый жилой комплекс к водопроводу: возможны перебои с качеством воды

    Сегодня в 12:49
    101 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • ​Тюменские активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправились с гуманитарной миссией в Донбасс

    ​Тюменские активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправились с гуманитарной миссией в Донбасс

    Сегодня в 12:47
    103 0
  • ​«Магистраль» времени: в Сургуте откроется выставка к 50-летию прибытия первого поезда

    ​«Магистраль» времени: в Сургуте откроется выставка к 50-летию прибытия первого поезда

    Сегодня в 12:16
    121 0
  • ​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре

    ​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре

    Сегодня в 11:03
    186 0
  • ​Тюменский центр реабилитации стал лауреатом всероссийского конкурса инклюзивных школ

    ​Тюменский центр реабилитации стал лауреатом всероссийского конкурса инклюзивных школ

    17 октября в 22:22
    470 0
  • ​Тобольск выиграл всероссийский конкурс за эффективное продвижение города

    ​Тобольск выиграл всероссийский конкурс за эффективное продвижение города

    17 октября в 22:12
    462 0
  • Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    Правительство России выделило Югре миллиард рублей на расселение аварийного фонда

    17 октября в 18:03
    525 0
  • ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна

    17 октября в 17:43
    564 0
  • Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры

    17 октября в 17:18
    710 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре

Сургутяне стали чаще покупать букеты и детскую одежду

​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре
Фото: ru.freepik.com

Сургутяне в сентябре чаще всего покупали на детскую одежду – особенно для девочек. Именно на нее пришлось больше всего продаж – 8%, говорится в исследовании Avito. Далее в списке – автозапчасти, женская и детская одежда для мальчиков (по 6%), а также стройматериалы (4%).

В топ-10 популярных категорий вошли мужская одежда (3%), автомобильные шины и диски (4%), мобильные телефоны (3%), детские игрушки (2,7%), бытовая техника (1,8%) и женская обувь (1,6%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается существенный рост спроса на некоторые категории. Так, сургутяне стали покупать букеты в 16 раз чаще, садовые растения – в 12 раз, а комнатные цветы – в 4 раза. Повысился интерес и к инструментам – на 50% больше, чем в сентябре 2024 года.

Как отмечают аналитики, жители Сургута все чаще делают выбор в пользу практичных и повседневных товаров – обновляют гардероб, приобретают детали для ремонта и ухода за автомобилем. Одновременно растет интерес к созданию уюта и эстетики в доме.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:03, просмотров: 188, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ужесточение правил оказания медпомощи мигрантам — правильное решение, которое разгрузит систему здравоохранения 769
  2. ​Жители Сургута пожаловались на вырубку деревьев в центре города 717
  3. Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры 710
  4. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 648
  5. ​Дорожные службы Сургута полностью готовы к зимнему сезону 603
  6. ​Семья из Югры стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» 592
  7. Сургутская ГРЭС-2: ремонты по плану 578
  8. ​В Сургуте запретили выход на лёд: его толщина пока небезопасна 565
  9. В сургутском аэропорту теперь можно бесплатно попить воды сразу в нескольких точках терминала 559
  10. ​Компании Югры представили свои разработки на Российской энергетической неделе 555
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2425
  2. Диана Филатова: «Сон, питание и движение – основа ментального здоровья в осенний период» 2108
  3. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 1864
  4. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 1798
  5. Югорские врачи спасли от ампутации единственную ногу 69-летнему пациенту 1742
  6. В Сургуте пройдет «День с финно-уграми»: музыка, легенды и мастер-классы 1715
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 1612
  8. Сделав акцент на спортобъекты, а не на библиотеки, мы совершаем культурную контрреволюцию 1571
  9. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 1510
  10. Около 90% читателей siapress.ru поддержали запрет на ношение хиджабов в школах Югры 1493
  1. ​Где концерты, Зин? 8739
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6761
  3. Погуляем, поедим 5785
  4. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5667
  5. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5172
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4858
  7. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4839
  8. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4591
  9. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4418
  10. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 4207

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика