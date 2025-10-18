Сургутяне стали чаще покупать букеты и детскую одежду

Сургутяне в сентябре чаще всего покупали на детскую одежду – особенно для девочек. Именно на нее пришлось больше всего продаж – 8%, говорится в исследовании Avito. Далее в списке – автозапчасти, женская и детская одежда для мальчиков (по 6%), а также стройматериалы (4%).

В топ-10 популярных категорий вошли мужская одежда (3%), автомобильные шины и диски (4%), мобильные телефоны (3%), детские игрушки (2,7%), бытовая техника (1,8%) и женская обувь (1,6%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается существенный рост спроса на некоторые категории. Так, сургутяне стали покупать букеты в 16 раз чаще, садовые растения – в 12 раз, а комнатные цветы – в 4 раза. Повысился интерес и к инструментам – на 50% больше, чем в сентябре 2024 года.

Как отмечают аналитики, жители Сургута все чаще делают выбор в пользу практичных и повседневных товаров – обновляют гардероб, приобретают детали для ремонта и ухода за автомобилем. Одновременно растет интерес к созданию уюта и эстетики в доме.