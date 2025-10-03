Переполненный бак у дома на Быстринской в Сургуте исчез после жалоб горожан

Жильцы дома на улице Быстринская, 10 в Сургуте пожаловались на переполненный мусорный бак, который, по их словам, стоял полным с позавчерашнего дня.

«Такое у нас в первый раз. Стоит заполненный бак возле пятого подъезда, вороны растаскали мусор, уже недалеко до крыс и тараканов. А с другой стороны − бак пустой. Как это так получается?» − поделилась с siapress.ru горожанка Оксана В.

Корреспонденту ситуацию прокомментировали в АО «Югра-Экология».

«Вывоз был вчера и сегодня. В 8:30 машина была. Если у мусоровоза нет возможности подъехать, контейнер остается с мусором», − пояснили в компании.

Сами жители уверяют, что доступ к баку всегда свободен, машин рядом нет. Утром эту тему активно обсуждали в домовом чате. Сейчас переполненного бака возле подъезда уже нет − его вывезли.