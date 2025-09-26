Иномарка вспыхнула на стоянке у дома в Сургуте

В Сургуте прямо на парковке загорелась иномарка. Инцидент произошел 25 сентября у дома № 80 на Набережном проспекте, сообщили в МЧС России по ХМАО.

«В 17:57 (мест.) поступило сообщение о возгорании автомобилей. Возгорание было локализовано в 18:05, открытое горение было ликвидировано в 18:09. По вызову от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники», − говорится в сообщении.

Chevrolet вспыхнул неожиданно, передает SiTV. Женщина припарковала машину после работы и, выходя, заметила дым из-под капота. Через несколько секунд авто охватило пламя.

Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.