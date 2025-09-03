Сургутянин Алексей Сизов привез три медали с крупных соревнований

Сургутянин Алексей Сизов завоевал две золотые и одну серебряную медаль на первенстве России по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет. Соревнования проходили с 28 августа по 2 сентября в посёлке Богородское Московской области и собрали 241 участника из 16 регионов страны, сообщает администрация Сургута.

Алексей, воспитанник спортивной школы «Олимп», показал высокие результаты в своей дисциплине, дважды поднявшись на высшую ступень пьедестала и завоевав серебро в одной из гонок. Его успех стал ярким доказательством высокого уровня сургутской школы гребного слалома.

Особые слова признательности звучат в адрес тренера спортсмена Сергея Кулагина, подготовившего воспитанника к столь серьёзному старту. Победы Алексея Сизова укрепляют позиции Сургута на спортивной карте страны и вдохновляют молодёжь на занятия водными видами спорта.