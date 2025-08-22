В Сургуте почти каждый второй велосипед не удается найти

За семь месяцев 2025 года в Сургуте украли 29 велосипедов. Об этом сообщили в городском управлении МВД. Полицейские возбудили уголовные дела по каждому случаю, но раскрыть удалось только 13 из них.

«Злоумышленники пользуются беспечностью жителей, оставляющих свои велосипеды в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков или блокировочных устройств», − отметили в ведомстве.

Полицейские напоминают, как защитить свое имущество:

– не оставляйте велосипед без присмотра, особенно в подъездах и на улице;

– пользуйтесь замками и храните транспорт на специальных стоянках;

– по возможности держите велосипед в гараже, кладовке или подвале;

– выбейте на раме индивидуальную метку – например, номер дома. Воры часто избегают меченых велосипедов;

– не давайте кататься малознакомым людям.

Если велосипед все-таки украли, нужно сразу звонить в полицию по номеру 102 или 112 или прийти в ближайший отдел. Также горожан просят владельцев носить с собой документы на велосипед, например, регистрационную карту или техпаспорт.

Напоминаем, по информации на начало июня, в Сургуте уже возбуждали 13 уголовных дел по фактам краж велосипедов, восемь из которых удалось раскрыть. Таким образом, за последние два месяца зафиксировано еще 16 новых эпизодов.