16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,2548   EUR  93,5049  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года

В Сургуте почти каждый второй велосипед не удается найти

​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года
Фото: siapress.ru

За семь месяцев 2025 года в Сургуте украли 29 велосипедов. Об этом сообщили в городском управлении МВД. Полицейские возбудили уголовные дела по каждому случаю, но раскрыть удалось только 13 из них.

«Злоумышленники пользуются беспечностью жителей, оставляющих свои велосипеды в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков или блокировочных устройств», − отметили в ведомстве.

Полицейские напоминают, как защитить свое имущество:

– не оставляйте велосипед без присмотра, особенно в подъездах и на улице;
– пользуйтесь замками и храните транспорт на специальных стоянках;
– по возможности держите велосипед в гараже, кладовке или подвале;
– выбейте на раме индивидуальную метку – например, номер дома. Воры часто избегают меченых велосипедов;
– не давайте кататься малознакомым людям.

Если велосипед все-таки украли, нужно сразу звонить в полицию по номеру 102 или 112 или прийти в ближайший отдел. Также горожан просят владельцев носить с собой документы на велосипед, например, регистрационную карту или техпаспорт.

Напоминаем, по информации на начало июня, в Сургуте уже возбуждали 13 уголовных дел по фактам краж велосипедов, восемь из которых удалось раскрыть. Таким образом, за последние два месяца зафиксировано еще 16 новых эпизодов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:34, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 688
  2. В России можно будет лишиться водительских прав, неудачно сходив к врачу 626
  3. ​Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы пациентки из Сургута, ставшей инвалидом 622
  4. ​В Сургуте открыли серию торжеств по случаю Дня государственного флага 620
  5. Югра взяла кредит из федерального бюджета, чтобы модернизировать теплосистемы Сургута и района 582
  6. Россияне обеспокоены нашествием ядовитых пауков-ос. Вскоре они могут попасть и в Югру 579
  7. ​Более восьми тысяч школьников Сургута провели лето в городских лагерях 558
  8. ЦБ придумал, как спасти деньги россиян, которые пытаются снять наличку для мошенников в банкомате 555
  9. Авиапассажиры будут «скидываться» на реконструкцию аэропортов 539
  10. В Югре больше всех за работу конкурируют директора по персоналу, копирайтеры и редакторы 492
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2557
  2. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2371
  3. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1981
  4. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1921
  5. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1873
  6. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1867
  7. ​Под видом защиты − новые риски 1829
  8. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1717
  9. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1716
  10. «В Сургуте есть четыре места, где чаще всего забиваются ливневки, на одном из них сделают капремонт» 1613
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29055
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6906
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6497
  4. ​А Сайма ждет… 5107
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4635
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4347
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4175
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4079
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3930
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3670

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика