В Сургуте завершена кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей

В Сургуте завершилась летняя кампания в лагерях с дневным пребыванием детей. Более восьми тысяч школьников смогли с пользой провести время на 65 площадках, 51 из которых — в школах и учреждениях дополнительного образования.

Как отметила заместитель директора департамента образования администрации города Ольга Иванова, в этом году программа лагерей охватила разные направления. Три образовательные организации посвятили смены федеральной программе «Орлята России», еще семь работали в рамках движения «Движение первых». На пяти площадках были организованы смены по вопросам безопасности, включая соблюдение правил дорожного движения.

Особое внимание уделили историко-патриотическому воспитанию. Так, в лицее имени генерал-майора В.И. Хисматулина стартовала смена «Казачья застава», связанная с инициативой «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети». Здесь ежедневно занимаются 250 ребят в возрасте от 6 до 13 лет.

«Открытие лагеря прошло под названием "Казачья сотня". Ребята участвовали в спортивных играх малых казачат, конкурсах песен и частушек, знакомились с культурой казачества через мультфильмы и документальные фильмы. Впереди — конкурс "Казачка" и новые творческие мероприятия», — рассказала начальник лагеря Татьяна Пиксайкина.

Кроме того, около двух тысяч сургутских школьников организованно выезжали на отдых за пределы города. Впервые направлениями стали Карачаево-Черкесия и Пермский край. Также ребята посетили Сургутский район, Башкирию, Татарстан и Новосибирскую область.