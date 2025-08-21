16+
​В Сургуте за семь месяцев родилось 4 532 ребенка

За полгода в Сургуте родилось больше мальчиков, чем девочек

​В Сургуте за семь месяцев родилось 4 532 ребенка
Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

С января по июль текущего года в Сургуте появились на свет 4 532 ребенка, из них 2 369 мальчиков и 2 163 девочки. Только в июле в центре родились 699 малышей, включая семь двоен и одну тройню, рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«В чуть более 30 процентах случаев способом родовспоможения была выбрана операция кесарево сечение. Напоминаю, что Центр охраны материнства и детства является медучреждением 3 «А» уровня, и мы оказываем помощь при сложных беременностях женщинам со всего Центрального кластера. А к помощи врачей хирургов-акушеров-гинекологов прибегаем только в том случае, когда самостоятельные роды опасны для здоровья мамы и ребенка», ‒ отметила она в своих соцсетях.

В июле в центре также зафиксировали рекорды месяца. Самой крупной новорожденной стала девочка весом 4 800 граммов и ростом 56 см, родившаяся 7 июля. Самым маленьким ребенком оказалась также девочка: 10 июля на свет появилась малышка весом 1 340 граммов и ростом 40 см.

Самым «урожайным» днем стало 30 июля ‒ в этот день родились сразу 36 детей: 15 мальчиков и 21 девочка.


Сегодня в 11:55
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:28
Демография Сургута как всегда радует. Появились 4532 новых сургутянина, значит жизнь продолжается. Респект и уважение врачам- акушерам и медсёстрам Сургутского «Центра материнства и детства»!
Демографический рост в Югре есть, но возникают вопросы в связи с иностранными мигрантами, их жёнами, приезжающими рожать в Сургут на бесплатной основе. По статистике опять преобладают в Югре имена, данные малышам, как Муххамад у мальчиков и Амина - у девочек, и это отнюдь не граждане РФ. И второй вопрос относительно процента рожениц с кесаревым сечением. Конечно, это решают медики с участием консилиума и по медицинским показаниям. Но по рекомендации ВОЗ такой способ Рождения рекомендован в размере до 20%. А в РФ и в Сургуте, в частности, этот процент превышает более 30%. Что это? Это показатель ухудшения женского здоровья, позднего Рождения первого ребёнка или желанием женщин рожениц проводить роды безболезненно, с меньшим риском для плода, при спинальном наркозе и кесаревом сечении брюшной полости и матки роженицы?

