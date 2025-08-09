Жителей города призвали соблюдать правила безопасности на воде

Управление по делам ГО и ЧС администрации города напомнило жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при отдыхе на водоёмах.

Специалисты подчеркивают: купаться следует только в оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинский персонал. Опасно заходить в воду в незнакомых местах, особенно с каменистым или илистым дном, а также вблизи гидротехнических сооружений, причалов, судоходных каналов и в местах, обозначенных знаками «Купание запрещено».

Во время купания не следует заплывать за буйки, подплывать к судам, лодкам и гидроциклам, нырять в незнакомых местах или с объектов, не предназначенных для этого. Опасно прыгать в воду после длительного пребывания на солнце — резкое охлаждение может вызвать судороги. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Также не рекомендуется использовать надувные матрасы и камеры для плавания. Если вас захватило течение, необходимо плыть по диагонали к берегу или по течению, если оно слабое. При судорогах нужно немедленно звать на помощь, погрузиться с головой в воду, потянуть ногу на себя за большой палец и распрямить её.

Не следует подавать ложных сигналов тревоги или устраивать опасные игры в воде. Особое внимание следует уделять безопасности детей: не отпускать их купаться без присмотра, рассказывать о правилах поведения на воде и контролировать их во время нахождения в воде.

В случае несчастного случая очевидцам необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы — 112.