16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3611   EUR  77,4651  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянка потеряла свыше 2 млн рублей на «инвестициях» в сети

2 млн рублей подарила мошенникам решившая разбогатеть сургутянка

Сургутянка потеряла свыше 2 млн рублей на «инвестициях» в сети
pixabay.com

48-летняя югорчанка обратилась в полицию после того, как лишилась крупной суммы денег. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в одном из мессенджеров женщина вступила в переписку с якобы менеджером брокерской компании.

Мошенник пообещал югорчанке пассивный доход от инвестиционной деятельности и убедил ее переводить деньги для пополнения баланса личного кабинета. Сургутянка согласилась на предложенные ей условия.

«14 транзакциями осуществила перевод денежных средств на предоставленные мошенником счета. Но на этом все обещания закончились, лже-менеджер перестал отвечать на звонки», - уточнили в УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:27, просмотров: 268, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рынок вторичного жилья на пороге перемен: ждать ли снижения цен 1162
  2. В ХМАО под риск увольнения попали почти 1,4 тысячи человек 1124
  3. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов // ONLINE 26 апреля в 17.00 1073
  4. В мае югорчан ожидают две короткие рабочие недели 813
  5. ​Нижневартовск разрабатывает новую маршрутную сеть общественного транспорта 629
  6. Школьные занятия в югорской гимназии начались с поднятия флага России 619
  7. ​Югра направила на поддержку бизнеса почти 900 млн рублей 570
  8. В Югре определили подрядчика, который построит второй мост через Обь 502
  9. В Югре зарегистрировано семь миллиардеров 337
  10. Суточное число новых заболевших ковидом в ХМАО сократилось до 38 282
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5648
  2. Дедушка Атанас 5352
  3. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2784
  4. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на торги в Сургуте 2162
  5. ​В бюджете Югры появились «лишние» 16,5 млрд рублей. На что потратят 2161
  6. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 2099
  7. В Сургуте завод обрабатывает уникальным составом нефтегазовые трубы, чем повышает их срок жизни в 10 раз 1944
  8. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 1936
  9. ​У югорчанина, распространившего интимный снимок подруги, нашли склад оружия 1809
  10. ​«Вершина» стала ближе 1805
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6464
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5648
  3. ​Контакт с реальностью 5448
  4. Дедушка Атанас 5352
  5. Затяните свои пояса 4710
  6. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4592
  7. Вышкарь 4477
  8. На ошибках не учимся 4114
  9. ​Спасти вокзал 4098
  10. ​Отвалятся 3884

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика