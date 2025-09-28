В Ханты-Мансийске масштабно отремонтируют биатлонный стадион имени А.В. Филипенко

В столице Югры идут масштабные работы по обновлению Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Ремонт запланирован по всей территории комплекса, передает телеграм-канал «Югра. Официально».
«Специалисты обновляют: лыжероллерную трассу длиной 3 300 метров, знаменитый въездной мост, южную трибуну, инженерные коммуникации, систему навигации и освещения, фасады зданий», – говорится в посте.
Помимо этого, внутри комплекса проводится косметический ремонт: работы идут в зонах для спортсменов, зрителей и почетных гостей. Также устанавливается новая современная система озвучивания.
Работы проводятся при поддержке правительства Югры.