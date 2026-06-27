Владимир Путин разрешил регионам запрещать продажу вейпов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Такая возможность появится с 1 марта 2027 года, сообщают РИА Новости.

Согласно документу, субъекты России смогут вводить запрет на своей территории до 1 марта 2032 года. Решение будет приниматься каждым регионом самостоятельно.

Если власти региона воспользуются этим правом, они должны будут уведомить Росалкогольтабакконтроль. Ведомство, в свою очередь, опубликует перечень субъектов, где действует запрет, на своем официальном сайте.

Как ранее поясняли в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, новая норма вводится в качестве эксперимента. По его итогам власти оценят эффективность региональных ограничений. В субъектах, которые не введут запрет, продолжат действовать общие правила продажи вейпов.