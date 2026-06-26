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​В Тюмени прошла акция «Штрих-код»

Волонтеры закрасили более 40 нарконадписей в Калининском районе Тюмени

​В Тюмени прошла акция «Штрих-код»
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В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков Областной центр профилактики и реабилитации организовал акцию по выявлению и уничтожению асоциальных надписей, содержащих пропаганду наркотиков. К мероприятию присоединились волонтеры профилактического движения и члены общественного совета при УМВД по городу Тюмени, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

За несколько часов участники акции удалили более 40 подобных надписей в Калининском районе Тюмени. Активисты подчеркивают: это не просто благоустройство городского пространства, а вклад в безопасность и здоровье общества.

Акция «Штрих-код» проводится в рамках межведомственного проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни» уже не первый год. Ее формат остается неизменным: волонтеры и общественники закрашивают надписи с рекламой наркотиков, не позволяя такой «рекламе» прижиться на городских улицах. По словам организаторов, именно такие акции дают реальный профилактический эффект.

В течение июня акция проходит и в других муниципальных образованиях Тюменской области.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 124, комментариев: 0
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