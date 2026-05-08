В Тюмени в День Победы состоится «Бессмертный полк»

В Тюмени, вопреки опасениям, шествие «Бессмертного полка» состоится. Об этом на встрече с активистами ветеранского движения заявил губернатор Александр Моор. Решение принято после согласования с компетентными органами, исходя из оперативной обстановки в регионе.

«Завтрашний День Победы проходит в очень значимый Год единства народов России, объявленный президентом нашей страны. 9 Мая – самый главный праздник, который объединяет все наши народы. Это наша общая память, история миллионов семей всех национальностей и вероисповеданий. Мы бережно эту историю храним и передаем подрастающему поколению», – заявил глава региона.

Накануне 81-й годовщины Победы губернатор вместе с ветеранами войны и труда возложил цветы к мемориалам в областной столице – у памятника сотрудникам органов внутренних дел, на Исторической площади и площади Памяти. Курсанты и офицеры ТВВИКУ отдали павшим воинские почести.

Александр Моор напомнил, что только с территории современной Тюменской области были призваны на фронт четверть миллиона человек, более 103 тысяч погибли. На торжественном собрании в ДК «Нефтяник» глава региона вручил трем жителям области боевые награды за участие в специальной военной операции.

«Эти награды – символ связи поколений. Потомки с честью продолжают дело своих дедов и прадедов, подвиг которых мы никогда не забудем», – подчеркнул губернатор.