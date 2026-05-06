В селе Второвагайском отремонтируют станцию водоподготовки

В селе Второвагайском Вагайского округа проведут ремонт блочной станции подготовки питьевой воды. С такой просьбой к губернатору Тюменской области Александру Моору на личном приеме обратилась местная жительница Гульсара Халиуллина от имени всех жителей населенного пункта.

Проблема возникла из-за роста числа людей в селе – старая станция уже не справляется с нагрузкой. Губернатор поручил выполнить работы до октября этого года.

На том же приеме, который прошел в режиме видеосвязи, житель деревни Бушмина Вагайского округа Василий Бельских, многодетный отец, попросил материальной поддержки. Его старший сын сейчас на СВО, а двух младших школьников он воспитывает один. Семья живет в частном доме, которому требуется ремонт. Александр Моор поручил выделить необходимые средства.

Жительница Тобольска попросила обустроить двор у дома №16 в шестом микрорайоне. Там отремонтируют тротуары и парковку, обустроят газоны, поставят лавочки и ограждения. А житель Ярковского округа сообщил о разбитой дороге на улице Озерной в деревне Дуброва. По ней ездит школьный автобус. Губернатор поручил привести дорогу в порядок до начала учебного года.

Выполнение всех работ Александр Моор взял на личный контроль.