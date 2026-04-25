​Опыт Тюменской области по развитию территорий признан одним из лучших в стране

В «Конторе пароходства» состоялся VII Межмуниципальный марафон «Лучшие муниципальные практики Тюменской области». Ключевая тема этого года – управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Участниками стали 80 представителей муниципальных команд, органов власти, институтов развития и бизнеса.

За семь лет существования марафона его участниками стали более 500 человек, выступили 166 спикеров. Опыт Тюменской области представлен на 12 федеральных и межрегиональных площадках, включая экспертные сессии НААИР. Практика проведения марафонов уже тиражирована в Рязанской области.

Первый заместитель генерального директора, руководитель аппарата Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин подчеркнул, что в регионе выстроена эффективная система диалога бизнеса и власти. Не случайно практики Тюменской области внесены в сборник АСИ, а опыт по привлечению инвесторов признан одним из лучших в стране.

В планах организаторов – новый муниципальный марафон и федеральная стажировка в Тюмени в III квартале 2026 года, а также Форум северных городов в Сургуте в IV квартале.