С 18 мая тюменцев начнут обучать созданию чат-ботов в мессенджере МАКС

В Тюменской области запускают бесплатный онлайн-курс по созданию чат-ботов в мессенджере МАКС. Обучать будут в Школе программирования. Старт – 18 мая. Записаться можно до 14 мая. Участвовать могут жители региона старше 17 лет.

За 24 академических часа студенты научатся создавать ботов для работы с клиентами: бронировать столики в кафе, записывать на курсы, принимать заказы, настраивать уведомления и выстраивать диалоговые сценарии.

«Мессенджер МАКС уже стал приоритетным каналом связи, и важно уметь использовать его возможности. Создание собственных чат-ботов поможет компаниям оптимизировать процессы и сэкономить время», – отметил замгубернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Для зачисления нужно зарегистрироваться в системе электронного обучения области, перейти на сайт Школы программирования, выбрать курс, заполнить анкету и пройти тестирование.

Напомним, в МАКС уже работают чат-боты для записи к врачу, в ЗАГС, поиска Wi-Fi и получения мер поддержки участников специальной военной операции и услуг МФЦ «Мои документы».