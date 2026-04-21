Тюменский медик рассказал, чем полезно донорство

Рентгенолаборант Областной больницы № 14 в селе Казанском Арман Лютов на собственном опыте убедился в пользе донорства – медицинский работник уже 40 раз сдал кровь. Общий объем – 18 литров.

«После сдачи крови чувствуешь прилив сил, как будто весь организм обновился», – рассказал Арман Лютов.

Свой путь в донорстве Арман начал еще в 90-е, когда сдал кровь для тяжелобольного дяди. Тогда он учился в Омском медицинском колледже. Позже, устроившись в Областную больницу №14 в селе Казанском, переосмыслил свое отношение. Донорство из вынужденного шага превратилось в осознанную потребность.

Теперь он откликается на каждый призыв станции переливания крови. К делу привлек и старшего брата – донорство стало семейной традицией.

По данным регионального департамента здравоохранения, за первый квартал 2026 года в Тюменской области кровь сдали более 10 тысяч человек. Заготовлено около 6,5 тысячи литров. Звание «Почетный донор РФ» имеют 170 жителей региона.

«Присоединяйтесь к донорскому движению – ваш вклад может стать решающим», – призвал главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилей.