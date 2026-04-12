Пасха вошла в топ-3 самых популярных праздников у россиян

Пасха входит в тройку самых важных праздников для россиян – ее отмечают 29% жителей страны. По популярности она уступает только Новому году (58%) и Дню Победы (65%), при этом опережает даже Рождество. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал кандидат социологических наук, доцент ПНИПУ Константин Антипьев.

По его словам, чаще всего Пасху отмечают женщины, люди зрелого возраста и жители небольших населенных пунктов, где традиции сильнее укоренены в повседневной жизни.

Основными практиками остаются покраска яиц, приготовление или покупка куличей, поздравления близких и визиты в гости.

«В православных России, Сербии и Беларуси Пасха давно вышла за рамки сугубо религиозного праздника и стала важной культурной практикой, сохранявшейся даже в советский атеистический период», – отметил Антипьев.

Он добавил, что в разных странах праздник воспринимается по-разному: где-то большее значение имеют церковные службы, а где-то – семейные традиции.