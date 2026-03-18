Участники «Боевого кадрового резерва» будут осваивать политическое направление

В Тюменской области расширяют образовательную программу для ветеранов специальной военной операции. В рамках проекта «Боевой кадровый резерв» запустили новое направление – «Школу кандидата». Оно рассчитано на тех, кому интересна политическая деятельность. Первая встреча уже состоялась, рассказал губернатор Александр Моор на личной странице в соцсети.

Перед участниками выступили заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Швецова. Они рассказали о работе депутатов, структуре областного парламента и предстоящих в этом году выборах.

– Сейчас участники проекта выбирают те направления, которые им ближе по духу. Политическая деятельность – один из востребованных треков для выпускников «Боевого кадрового резерва», – отметил губернатор Александр Моор.

Напомним, что программа «Боевой кадровый резерв» стартовала в Тюменской области в 2025 году как региональный аналог федерального проекта «Время героев». За это время участники прошли несколько образовательных модулей, включая курс по цифровой грамотности «Расширяя горизонты», а также программу «Государственное и муниципальное управление» на базе РАНХиГС.