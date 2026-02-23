В Тюменской области приступили к капремонту домов

В Тюменской области утвердили план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. В него вошли более 900 конструктивных элементов: 500 инженерных систем, 128 крыш, 72 фасада, 30 подвалов и фундаментов. В 46 домах подошли сроки замены лифтов – их тоже обновят в этом году.

На совещании в департаменте ЖКХ с участием заместителя губернатора Павла Перевалова, директора департамента Семена Тегенцева и представителей Фонда капремонта обсудили, как идут работы. На данный момент по 80% объектов уже заключены договоры с подрядчиками, ремонт начался. Еще 140 конструктивов выставлены на конкурс.

«Планы капитального ремонта на текущий год обширные. Под сухой формулировкой "конструктивные элементы" мы понимаем самые важные элементы многоквартирного дома – крыши, инженерные сети, подвалы, фасады, – пояснил заместитель губернатора Павел Перевалов. – Сейчас с Фондом капитального ремонта активно работают почти 70 подрядных организаций. Фонд детально контролирует их деятельность, проведена серьезная подготовка по оптимизации условий работы, потому что подрядные организации – это наши рабочие руки. Никто кроме них не выполнит эту сложную работу по обновлению домов, в которых живут люди».

Чтобы поддерживать бизнес и привлекать новые компании, Фонд использует несколько финансовых механизмов: сниженный обеспечительный платеж, авансовые платежи в течение 10 рабочих дней и промежуточные расчеты по выполненным работам. Сейчас идет отбор в реестр квалифицированных подрядных организаций – включение в него позволит бизнесу участвовать в капремонте многоквартирных домов.

Руководитель Фонда капитального ремонта Константин Самосватов добавил, что параллельно с текущими работами разрабатывается более 300 проектов на будущее.