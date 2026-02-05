«Самолет» попросил у государства 50 млрд рублей, чтобы избежать повышения цен на недвижимость

Крупнейший российский девелопер «Самолет», который должен построить жилье на территории научно-технологического центра в Сургуте, обратился за государственной поддержкой. Компания попросила правительство предоставить льготный кредит на 50 млрд рублей сроком до трех лет, сообщает РБК.

«Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий», − пояснили в компании.

В «Самолете» добавили, что обращение за поддержкой связано с необходимостью оптимизации финансирования в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По словам представителей девелопера, это должно помочь избежать «кратной индексации цен» на строящееся жилье и защитить интересы дольщиков и инвесторов.

Письмо с соответствующей просьбой генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина направила председателю правительства Михаилу Мишустину в середине января. Источник РБК в аппарате правительства подтвердил факт обращения.

На фоне сообщений о возможной господдержке котировки акций девелопера временно снизились − в ходе торгов падение достигало 6,7%, основную сессию 4 февраля бумаги завершили ростом почти на 1%, на уровне 977,2 рубля.

Ранее власти Сургута подтвердили, что ГК «Самолет» получила разрешения на строительство жилья на территории научно-технологического центра. При этом сроки выхода застройщика на строительную площадку пока не определены. В пресс-службе администрации города сообщили siapress.ru, что все ключевые параметры проекта остаются без изменений.

Речь идет о строительстве 160 тыс. кв. метров жилья, а также школы, детского сада, спортивного комплекса и коммерческой инфраструктуры. Инвестиционное соглашение заключено между девелопером и правительством Югры, и, по информации департамента экономического развития округа, корректировки условий соглашения не вносились.

Напомним, в 2024 году «Самолет» получил в пользование 14 земельных участков в НТЦ Сургута без проведения торгов. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 30 млрд рублей, а срок его реализации − в восемь лет.