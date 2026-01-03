​Водителям напомнили об отмене автопродления прав

С 1 января 2026 года в России перестал действовать временный порядок автоматического продления водительских удостоверений. Теперь водители, чьи права истекли в период с 2022 по 2025 год, обязаны заменить их в стандартном порядке. Об этом siapress.ru рассказала директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

По ее словам, для замены водительского удостоверения потребуется пройти медицинский осмотр, подать заявление в ГАИ или МФЦ и оплатить государственную пошлину.

Кроме того, Анна Уткина напомнила и о других изменениях, которые вступят в силу в 2026 году. С марта начнут действовать обновленные требования к локализации автомобилей, используемых в такси. В официальный реестр смогут попасть только машины, соответствующие установленным критериям локализации или произведенные в рамках специальных инвестиционных соглашений.

Еще одно нововведение касается обязательного страхования. В 2026 году в России запустят систему проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

О других ключевых изменениях в российском законодательстве с 1 января 2026 года можно прочитать в обзоре siapress.ru.