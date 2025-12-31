16+
В новогоднем обращении 2025 года президент России выразил надежду, что граждане продолжат работать и созидать

Опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина — 2025

В новогоднем обращении 2025 года президент России выразил надежду, что граждане продолжат работать и созидать
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам. Трансляцию начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил 2026 год.

В обращении глава государства заявил, что будущее во многом зависит от самих граждан, и отметил значение взаимной поддержки. «Перед нами будущее, и, каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся», — сказал Путин.

Он пожелал россиянам благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», подчеркнув, что Россия — «одна семья, сильная и сплоченная». Также президент выразил надежду, что граждане страны продолжат «работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед».

Отдельно Путин поздравил с наступающим Новым годом военнослужащих. «Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», — сказал он, добавив, что миллионы россиян в эту новогоднюю ночь переживают за них. «Верим в вас и нашу победу», — повторил президент, обращаясь к военнослужащим.

В этот раз новогоднее обращение продлилось 3 минуты 20 секунд.


Сегодня в 21:02
