16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y
​Кто обязан работать в новогодние праздники, а кто может отказаться – рассказали на «Госуслугах»

Россиянам напомнили о правилах работы и оплаты труда в новогодние праздники

​Кто обязан работать в новогодние праздники, а кто может отказаться – рассказали на «Госуслугах»
Фото: freepik.com

С 31 декабря по 11 января в России установлены нерабочие праздничные дни, однако есть исключения. На смены выходят организации с непрерывным производством, службы жизнеобеспечения, предприятия сферы обслуживания и развлечений, напомнили россиянам на портале «Госуслуги».

Также к работе могут привлечь работников, если нужно срочно устранить аварию или предотвратить сбой в работе организации. Конкретные правила обычно прописаны в трудовом договоре или локальных актах работодателя.

Кого нельзя привлекать к работе

Есть категории работников, которых нельзя привлекать к работе в праздники ни при каких условиях. Это беременные женщины и несовершеннолетние сотрудники.

Кто может отказаться

Отказаться от работы в праздничные дни имеют право работники с инвалидностью, женщины с детьми до трех лет, одинокие родители и опекуны детей до 14 лет, а также другие категории, указанные в Трудовом кодексе. Для них работа возможна только с письменного согласия.

Как оплачивается работа

Работа в выходной или праздничный день оплачивается как минимум в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен дополнительный день отдыха. В этом случае сам рабочий день оплачивается в обычном размере, а выходной дается на полный день, даже если смена была неполной.

Как оформляется выход на работу

Работа в праздники оформляется письменным приказом работодателя. В большинстве случаев также требуется письменное согласие сотрудника. Без согласия можно привлечь только к аварийным и неотложным работам, за исключением работников с особыми трудовыми гарантиями.

Если все праздники выходные

Если сотрудник не работает в праздничные дни, зарплата из-за каникул не уменьшается. Оклад выплачивается в полном объеме.

Отпуск и больничный в праздники

Если отпуск приходится на январские праздники, нерабочие дни в него не включаются и не оплачиваются. А вот больничный оплачивается за все календарные дни болезни – включая выходные и праздничные даты.


