Производство шпатлевки запущено в Тюменской области

В Тюменской области начал работу новый цех по производству сухой шпатлевки и других финишных материалов. Инвестиционный проект на сумму более 160 млн рублей реализован строительной компанией при прямой поддержке региональных властей.

Производство организовано под брендом «Меланж» на базе ГК «Паритет». Как отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов, этот проект закрывает важную нишу в местной строительной индустрии.

«Тюменская область насыщена производством первичных стройматериалов, от кирпича до железобетона, но финишных материалов недостаточно. Инвестор это увидел, мы поддержали: предоставили земельный участок без торгов и выдали льготный заем», – пояснил Пуртов.

По его словам, продукция нового цеха будет поставляться не только на внутренний рынок, но и в соседние регионы, что позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет.

Проект стал примером успешного кооперирования в рамках Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер». Региональная поддержка инвестиционных инициатив бизнеса является одним из приоритетов экономической политики Тюменской области, направленной на импортозамещение и развитие полных производственных цепочек внутри региона.