Чеширский Кот стал самым популярным литературным животным

В рамках VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025» книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие образы животных из литературы их любимые.

Самым популярным стал Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Он набрал 38% голосов респондентов. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты – кот учёный (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вошли обаятельный кот Матроскин, герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». На втором – Кот Бегемот из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. На третьем - котёнок по имени Гав из одноимённой книги Григория Остера.

«Сказки – одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения», – комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.