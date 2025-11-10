В Тюмени строят третью нитку магистрального водовода

В Тюменской области стартует новый этап развития системы водоснабжения Тюменской агломерации, который по своему масштабу сопоставим со строительством сетей в 1970-х годах. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети.

– На масштабное строительство региону выделен казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 миллиарда рублей. Это новый инструмент национального проекта «Инфраструктура для жизни». Средства пойдут в том числе и на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников, – рассказал глава Тюменской области.

Регион заключил контракт с компанией «Тюмень Водоканал» на строительство участка третьей нитки магистрального водовода, который соединит областную столицу с Велижанской водоочистной станцией. По условиям контракта будет построено 11 км сети, а еще два участка магистрали включены в концессионное соглашение.

Велижанский водозабор обеспечивает водой около половины жителей Тюмени. Существующие два водовода были проложены более 50 лет назад. Строительство третьей нитки позволит подключать новых абонентов и проводить необходимую реконструкцию старых магистралей без перебоев в водоснабжении.

Реализация данных проектов позволит значительно улучшить водоснабжение населения Тюмени и положительно скажется на экологии водных объектов региона.

Напомним, что в конце лета Александр Моор анонсировал реализацию трех масштабных проектов в сфере ЖКХ в областной столице.