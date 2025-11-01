Глава Роскомнадзора назвал систему согласий на обработку персональных данных устаревшей

Роскомнадзор предлагает отказаться от устаревшей системы согласий на обработку персональных данных и перейти к отраслевому регулированию. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов, передает «Интерфакс».

«Институт согласий как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», − заявил Липов.

Он подчеркнул, что россияне часто не понимают, кто и как обрабатывает их данные, а при возникновении сомнений им трудно защитить свои права.

По замыслу Роскомнадзора, вместо подписания множества отдельных согласий каждая отрасль должна будет иметь собственные стандарты хранения и обработки данных. Например, в туризме, образовании или здравоохранении требования к объему и срокам хранения информации будут различаться.

После выработки стандартов и их тестирования на практике планируется организовать контроль, чтобы компании обрабатывали данные строго в рамках допустимого объема и периода.

Роскомнадзор уже направил свои предложения в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, который планируется рассмотреть в Госдуме в ходе осенней сессии.