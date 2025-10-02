Тюмень и Беларусь ищут новые точки роста в нефтегазовой сфере

Визит делегации Тюменской области в Республику Беларусь в числе прочего был посвящен расширению экономического сотрудничества, в частности, вовлечению белорусских предприятий в производственную цепочку тюменского нефтегазового кластера. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Одной из ключевых встреч стали переговоры с руководством ОАО «Интеграл», белорусского производителя интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов, в которых приняли участие представители тюменских промышленных предприятий. Обсуждалась возможность поставок продукции «Интеграла» для нужд нефтегазовой отрасли региона.

В свою очередь, белорусская сторона выразила заинтересованность в услугах по обслуживанию газотурбинного оборудования, которые оказывают предприятия Тюменской области.

– У наших территорий есть точки соприкосновения в области взаимовыгодного экономического сотрудничества. Они касаются различных сфер деятельности, от сельского хозяйства до нефтегазовой промышленности. Мы обладаем компетенциями, применение которых позволит более активно развиваться предприятиям Тюменской области и Республики Беларусь, – отметил Андрей Пантелеев.

Ранее Тюменская область и Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере науки и технологий.